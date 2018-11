Météo: ciel assez dégagé sur le Maroc

Pas de pluie aujourd’hui au Maroc, mais le froid s’est installé. Selon la météo nationale, le temps sera froid sur les reliefs et les hauts plateaux.

Il y a aura quelques bancs de brume ou de brouillard sur les côtes et sur les plaines atlantiques nord et centre durant cette matinée et la nuit.

La météo annonce un temps stable avec ciel assez dégagé sur le Maroc.

Un vent modéré à assez fort de nord sur les côtes sud et faible à modéré de secteur Sud sur le sud-est et le sud de l’oriental et de nord à ouest ailleurs.

Les températures minimales seront de l’ordre de -01/04° C sur les reliefs, de 04/10° C sur l’Oriental, le Saiss, les plaines à l’ouest de l’Atlas, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, la méditerranée, les plaines intérieures nord et centre et les versants sud-est, de 10/15° C sur les côtes et les plaines Nord et Centre, le Souss, le Sud-est et le Nord des provinces Sud et de 15/20° C sur le sud du pays.

Les température maximale seront de l’ordre de 09/14° C sur les reliefs, de 15/21° C sur la Méditerranée, l’Oriental, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines de Tadla, Rhamna et sur les plaines et les côtes Nord et Centre, de 20/25° C sur le Souss, le Sud-est et le Nord des provinces sud et de 25/30° C ailleurs sur les provinces sud.

La mer sera belle sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, les côtes entre Tanger et Mehdia et entre Tarfaya et Boujdour et agitée à forte ailleurs.