Météo: chergui et averses orageuses au Maroc

Un temps très chaud est attendu à partir de ce mercredi 1er jusqu’au samedi 4 août dans plusieurs provinces du Maroc avec des températures variant entre 39 et 48°C, annonce la Direction de la météo nationale.

Dans un bulletin météo spécial, la DMN indique que les températures varieront mercredi entre 45 et 48°C à Tata et entre 40 et 44°C à Assa-Zag, Errachidia, Taroudant, Zagora, Larache (intérieur), Ouazzane, Chefchaouen, Taounate, Moulay-Yaâcoub, Fès, Meknès, El Hajeb, Khemisset, Khouribga, Settat, Khenifra, Béni Mellal, Fquih Ben Saleh, Rehamna et Kalaâ-Seraghna.

Jeudi, des températures maximales oscillant entre 44 et 48°C seront enregistrées à Larache et Kénitra (intérieur), 44 et 47°C à Ouazzane, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Tata, Zagora, Errachidia, Taroudant, Rehamna, Kalaâ des Seraghna, Fquih Ben Saleh, Beni Mellal et Khemisset et entre 39 et 44°C à Marrakech, Fès, Meknès, Khouribga, Skhirat-Temara, Rabat-Salé, Berrechid, Moulay Yaâcoub, El Hajeb, Taounate, Settat, Khenifra et Benslimane (intérieur).

Vendredi et samedi, les températures varieront entre 43 et 45°C à Tata et Zagora et 39 et 42°C à Errachidia, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Larache, Kénitra, Ouazzane, Taounate, Moulay Yaâcoub, Fès, Meknès, Sefrou, El Hajeb, Khemisset, Khouribga, Khenifra, Settat, Fquih Ben Saleh, Beni Mellal, Azilal et Kalaâ des Seraghna.

La météo fait savoir que de fortes rafales de vent (65 à 90Km/H) de secteur est seront enregistrées du mercredi à 15H00 au vendredi à 09H00 à Tanger, Asilah et Fahs-Anjra.

Des averses orageuses et des rafales sous orages intéresseront, quant à elle, Al Haouz, Azilal, Rehamna, Marrakech, Ifrane, Midelt, Beni Mellal, Khouribga, Taourirte, Boulmane et Khenifra mercredi de 15H00 à 21H00.