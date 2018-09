Météo: baisse des températures sur l’ensemble du Maroc

Les prévisions de la météo nationale pour la journée du lundi 3 septembre 2018 annoncent une baisse des températures sur l’ensemble du pays.

Il y aura des nuages bas la nuit et la matinée près des côtes avec formations brumeuses possibles. Le temps sera instable et orageux l’après-midi avec averses sur le sud-est, les reliefs de l’Atlas et leurs régions voisines et par endroits sur l’Oriental. Le temps sera clair à peu nuageux ailleurs.

La météo prévoit un vent modéré de nord sur le sud, faible à modéré de nord-ouest sur l’ouest du pays et de secteur sud sur l’est.

Les températures minimales seront de l’ordre de 14/19°C sur les reliefs, de 25/30°C sur le nord de l’Oriental, le sud-est et l’intérieur des provinces sud et de 20/23°C ailleurs.

Les températures maximales seront de l’ordre de 38/42°C sur l’est du pays, le Souss, le nord de l’Oriental et les provinces sud, de 30/35°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas et sur l’Oriental, le Souss et le nord de l’Oriental et de 24/30°C ailleurs.