Météo: averses orageuses prévues dans plusieurs régions du Maroc

Samedi de 11h à 24h, les même averses toucheront les provinces d’Agadir-Ida-Outanane, Al Haouz, Azilal, Beni Mellal, Chichaoua, Chtouka-Ait Baha, El Hajeb, El Kelaa Sraghna, Es-Semara, Essaouira, Fquih Ben Salah, Guelmim, Ifrane, Inezgane-Ait Melloul, Khemisset, Khenifra, Khouribga, Marrakech, Ouarzazate, Rehamna, Sefrou, Settat, Sidi Ifni, Taroudant, Tata, Tinghir, Tiznit, Youssoufia et Zagora. Vendredi, de fortes rafales de vent sont attendues dans les provinces de Fahs-Anjara, Mdiq-Fnideq, Tanger-Assilah et de Tetouan, selon le bulletin.

Ces averses orageuses, qui sont souvent accompagnées de la grêle et des rafales de vent sous orages par endroits, concerneront les provinces d’Agadir-Ida-Outanane, Al Haouz, Assa-Zag, Azilal, Beni Mellal, Berrechid, Boulmane, Chichaoua, Chtouka-Ait Baha, El Kelaa des Sraghna, Errachidia, Es’Semara, Essaouira, Fquih Ben Salah, Guelmim, Inezgane-Ait Melloul, Khemisset, Khenifra, Khouribga, Marrakech, Midelt, Ouarzazate, Rehamna, Safi, Settat, Sidi Bennour, Sidi Ifni, Tan-Tan, Taroudant, Tata, Tinghir, Tiznit, Youssoufia et Zagora, précise la DMN dans un bulletin météo spécial.