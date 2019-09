Météo: averses orageuses dans des régions du Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 1er septembre 2019 et la nuit suivante, établies par la Direction de la météorologie nationale.

– Temps assez chaud sur l’intérieur du Loukkos et du Gharb, le Saiss, les plaines à l’ouest de l’Atlas et les provinces du Sud.

– Nuages bas denses sur les côtes atlantiques centre et l’ouest de la Méditerranée avec possibilité de bruine locale.

– Nuages bas avec des formations brumeuses fréquentes sur le littoral atlantique et la rive méditerranéenne.

– Foyers instables avec ondées ou averses orageuses sur les reliefs de l’Atlas et les versants sud-est.

– Nuages tropicaux avec ondées et averses orageuses sur les provinces du Sud. Marrakech, Agadir, Dakhla et Errachidia seront concernées par la pluie.

– Ciel peu nuageux à clair ailleurs.

– Vent faible à modéré de secteur est sur le Tangérois et la Méditerranée et de nord à ouest ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 11/18°C sur les reliefs, 23/28°C sur le sud-est et l’extrême sud du pays et de 19/25°C en général ailleurs.

– Températures du jour de l’ordre de 23/29°C sur les reliefs, les versants sud-est et près des côtes, 28/35°C sur le Souss, l’Oriental et le sud des provinces sahariennes, 33/38°C sur l’intérieur des provinces du Sud, le Sud-Est et les plaines intérieures et de 34/40°C sur le Saiss, l’intérieur du Loukkos et du Gharb, les plateaux de phosphates et Oulmès.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée sur les côtes atlantiques entre Tanger et Mehdia et peu agitée à agitée ailleurs.