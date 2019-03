Météo: averses et chutes de neige ce dimanche au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 24 mars, selon la Direction de la météorologie nationale:

Nuages denses et instables avec ondées ou averses orageuses sur les plaines nord et centre, l’Atlas, le Rif et le sud-est, pouvant aussi toucher par endroits la Méditerranée et l’Oriental.

Quelques chutes de neige sur les sommets du Haut Atlas.

Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs sur le pays.

Chasse-sable par endroits sur les versants sud-est et l’Oriental.

Vent assez fort à fort de secteur est sur le Tangérois, modéré à assez fort de secteur sud sur l’Oriental et le sud-est, modéré de nord à ouest sur les provinces du Sud et de nord à est ailleurs.

Températures minimales de l’ordre de 02/07 °C sur les reliefs, 07/12 °C sur l’Oriental, les plateaux des phosphates et d’Oulmès et le sud-est et de 12/17 °C ailleurs sur les plaines, le Saiss, le Souss, les provinces du Sud et près des côtes.

Températures maximales de l’ordre de 08/13 °C sur les reliefs et les plateaux orientaux, 13/18°C sur l’Oriental, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, le sud-est et la Méditerranée, 18/23 °C sur le Saiss, les plaines centre et près des côtes et de 23/28 °C sur les plaines nord, le Souss et les provinces du Sud.

Mer agitée à forte sur la Méditerranée et le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

S.L. (avec MAP)