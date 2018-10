Météo au Maroc: sortez vos parapluies !

Plusieurs régions du Maroc seront touchées cette semaine par d’importantes averses orageuses accompagnées d’une grande baisse de température.

Contacté par Le Site info, le chargé de communication de la météo nationale Houcine Youaabed a assuré que la côte atlantique, le nord de Safi et plusieurs régions du Saiss et de l’Oriental connaîtront à partir de la nuit du 15 septembre des pluies orageuses qui se poursuivront jusqu’à la fin de la semaine.

A partir du jeudi 18 octobre, le Maroc sera touché par d’importantes perturbations météorologiques qui donneront lieu à des averses orageuses dans la plupart des régions, dont les villes du Nord et du centre.

Youaabed a également précisé que la température connaîtra une baisse considérable, ajoutant qu’un froid “glacial” est prévu jeudi et vendredi.

Cette semaine, les températures minimales seront en moyenne de l’ordre 6 à 12°C sur les reliefs et les plateaux, de 12 à 18°C sur le Nord, le Centre et l’Oriental et de 19 à 24°C sur le sud du pays. Les températures maximales seront de l’ordre de 20 à 25°C sur le nord, l’Oriental, les reliefs et près des côtes, de 25 à 30°C sur le centre et le Sud-est, de 30 à 35°C sur le nord des provinces sahariennes et de 35 et 40°C sur l’extrême sud.

S.L.