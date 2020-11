Météo au Maroc: les villes où il va pleuvoir cette semaine

Les conditions météorologiques au Maroc vont connaître certaines perturbations à partir de cette semaine. Contacté par Le Site info, Houcine Youaabed a indiqué que des averses orageuses concerneront plusieurs villes du Royaume à partir du mercredi, ajoutant que ces pluies se poursuivront jusqu’au dimanche.

Les averses toucheront les villes de Rabat, Casablanca, Mohammedia, Berrechid, Settat, El Jadida, Khouribga, Marrakech, Agadir, Essaouira, Kénitra, Sidi Kacem, Fès, Meknès, Ifrane, Taza, Larache, Tanger, Tétouan, Nador, Al Hoceima et Oujda.

Le chef de service communication de la météorologie nationale a également annoncé que des chutes de neige sont attendues dans plusieurs régions montagneuses.

Pour rappel, voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 23 novembre 2020 et la nuit suivante, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Nuages bas parfois assez denses avec brume ou brouillard par endroits sur les côtes atlantiques nord et centres.

– Temps stable avec ciel peu nuageux à clair sur l’ensemble du Royaume.

– Chasse-sables sur l’intérieur des provinces du Sud.

– Vent modéré à assez fort de secteur est sur le Tangérois et les provinces du Sud, faible à modéré de Nord à Est sur la Méditerranée et l’Oriental, de Sud à Est sur le Sud-Est et de secteur nord à variable ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 00/05°C sur les reliefs et l’Oriental, 05/10°C sur la Méditerranée, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, le Saiss et le Sud-Est, 10/15°C sur le Tangérois, les plaines nord et centres, le Souss et l’est des provinces du Sud et de 15/20°C ailleurs sur les provinces du Sud.

– Températures maximales de l’ordre de 12/17°C sur les reliefs et l’Oriental, 17/22°C sur la Méditerranée, le Tangérois, le Sud-Est et les côtes nord et centres, 22/27°C sur le Saiss, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, les plaines nord et centres, le Souss, l’est des provinces du Sud et sur les côtes sud et de 27/32°C sur l’ouest des provinces du Sud.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le Détroit et les côtes atlantiques entre Tanger et Larache et peu agitée ailleurs.

N.M.