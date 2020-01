Météo au Maroc: la pluie de retour dans ces villes

Des averses orageuses sont prévues dans plusieurs régions du Maroc à partir de ce mardi. Contacté par Le Site info, le chef de service communication de la météorologie nationale Houcine Youaabed a indiqué que le ciel sera nuageux sur les côtes atlantiques jusqu’à mercredi, soulignant que des régions du nord et du sud connaîtront des averses.

Les villes concernées sont: Rabat, Casablanca, Mohammedia, Berrechid, Settat, Marrakech, El Jadida, Safi, Kénitra, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Agadir, Essaouira, Tanger, Larache et Tétouan.

La même source a précisé que des chutes de neige sont prévues à partir de mercredi dans les régions du Haut et Moyen Atlas.

Voici par ailleurs les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 21 janvier 2020, établies par la Direction de la météorologie nationale :

– Temps froid sur les reliefs, l’Oriental, les Hauts plateaux, le Sud-est et les plaines intérieures.

– Temps souvent nuageux avec faibles pluies éparses par moments et par endroits sur la méditerranée, le Tangérois et les reliefs de l’Atlas.

– Ciel passagèrement nuageux avec quelques gouttes de pluies éparses près des côtes atlantiques Nord et Centre, sur l’Oriental et le Sud-Est.

– Quelques chutes de neige sur les reliefs du Haut et du Moyen-Atlas

– Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

– Chasse sable par endroits sur les provinces du Sud.

– Vent modéré à assez fort de secteur Ouest à Nord sur les provinces Sud, modéré de secteur Sud à Ouest à parfois variable ailleurs. – Températures minimales de l’ordre de -06/00°C sur les reliefs et les Hauts plateaux Orientaux, 00/07°C sur le reste de l’Oriental, le Saiss, le Nord, le Centre et le Sud-est et de 07/14 °C sur le Souss, les provinces Sud, la Méditerranée et près des côtes. – Températures maximales de l’ordre de 02/08°C sur les reliefs, 08/15°C sur l’Oriental, le Saiss, la Méditerranée, le Nord, le Centre et les versants Sud-Est, 15/21 °C sur le Souss, le Sud-est, le Nord des provinces du Sud et près des côtes et de 21/27 °C sur le reste des provinces du sud.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

N.M.