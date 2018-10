Météo au Maroc: froid et pluie pour ce mardi

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 30 octobre 2018 et de la nuit suivante, établies par la Direction de la météorologie nationale :

– Temps froid sur les reliefs du Rif et de l’Atlas, ainsi que sur les hauts plateaux orientaux. – Pluies ou averses parfois orageuses sur les côtes et plaines atlantiques nord et centre, la Méditerranée, l’Oriental, les reliefs du Rif et de l’Atlas, les plateaux de phosphates et d’Oulmès.

– Chutes de neige sur les Reliefs des Haut et Moyen-Atlas dépassant 1700m et sur les sommets du Rif.

– Ciel passagèrement à peu nuageux ailleurs.

– Vent assez fort à localement fort de sud à ouest sur le nord et le centre du pays et modéré à assez fort de secteur nord sur les provinces du Sud.

– Températures minimales variant de -03 à 03 °C sur les reliefs et sur les hauts plateaux orientaux, de 03 à 08 °C sur l’Oriental, le Saiss, les plaines intérieures, et le sud-est, de 08 à 13 °C sur la Méditerranée, les côtes et les plaines atlantiques nord et centre, le Souss et l’est des provinces du Sud et de 13 à 18°C ailleurs sur les provinces du Sud.

– Températures maximales oscillant entre 03 et 08 °C sur les reliefs, 09 et 14 °C sur le Saiss et les plaines nord, 14 et 19°C sur l’Oriental, la rive méditerranéenne, les plaines centre, le Souss, le sud-est et les côtes nord et centre, 19 et 24°C sur les côtes sud et le nord des provinces du Sud et entre 25 et 30 °C sur l’extrême sud du pays.

– Mer agitée à forte à l’est d’Al Hoceima, peu agitée à agitée à l’ouest, peu agitée à agitée devenant agitée à forte sur le Détroit, et agitée à forte sur les côtes atlantiques situées entre Tanger et Laâyoune, peu agitée à agitée ailleurs.

S.L. avec MAP