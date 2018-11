Météo au Maroc: froid et pluie pour ce lundi

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 5 novembre 2018, établies par la Direction de la météorologie nationale.

– Passages nuageux devenant de plus en plus denses dès les premières heures de la journée avec pluies ou averses sur le Tangérois, Loukkos et le Rif, s’infiltrant progressivement sur les plaines atlantiques au nord d’Essaouira, le Saiss, la Méditerranée, les reliefs du haut et du moyen Atlas, leurs plaines ouest, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et le nord de l’Oriental.

– Ciel passagèrement nuageux sur le centre avec quelques gouttes par endroits et peu nuageux ailleurs.

– Nuages bas la nuit avec formations brumeuses par endroits sur les côtes centre, les plateaux de phosphates et les plaines intérieures.

– Vent modéré à parfois assez fort, de nord sur les côtes sud, de sud-ouest sur le sud de l’Oriental et le sud-est, et faible à modéré de nord à ouest ailleurs.

– Rafales de vent assez fortes à fortes par endroits sur le nord-ouest, la Méditerranée, le Rif, le sud-est, l’Oriental et les reliefs.

– Température minimale de l’ordre de 00/05°C sur les reliefs de l’Atlas et les hauts plateaux orientaux, de 06/11°C sur le Rif, l’Oriental, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et les versants sud-est, de 11/16°C sur la Méditerranée, le Souss, les côtes et les plaines nord et centre ainsi que le nord-est des provinces sud et de 16/20°C ailleurs sur le reste des provinces sud.

– Température maximale de l’ordre de 05/11°C sur les reliefs, de 11/17°C sur le Saiss, la Méditerranée, l’Oriental, le Gharb, Chaouia, Abda, Chiadma, les côtes atlantiques nord et les plateaux de phosphates et d’Oulmès, de 17/23°C sur les plaines de Tadla, Rehamna, le Souss, les versants sud-est et le nord-ouest des provinces sud et de 24/30°C sur le sud du pays.

– Mer belle à peu agitée sur la méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée à forte entre Tanger et Sidi Ifni, peu agitée à agitée entre Tarfaya et Boujdour et agitée à forte ailleurs.

S.L. avec MAP