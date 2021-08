Mesures restrictives: Don Bigg revient à la charge (PHOTO)

Le rappeur marocain Taoufik Hazib, alias Don Bigg, s’est insurgé une fois de plus contre les dernières décisions gouvernementales, imposant, entre autres, un couvre-feu entre 21h et 5h du matin, et l’interdiction de se déplacer de et vers les villes de Casablanca, Marrakech et Agadir.

Sur son compte Instagram, l’artiste a posté une story, critiquant de manière ironique les décisions du gouvernement. « Un meeting de parti, quelques verres dans un bar, se prélasser en plage, les rassemblements dans les centres de vaccination, les malls, les super marchés et les kissariats bondés ne posent pas problème. Ce qui pose problème, c’est de s’entraîner, de voyager et d’ aller au hammam. Voilà les sages décisions de notre beau gouvernement », a-t-il écrit.

Rappelons que Don Bigg avait fait part de son mécontentement, dans une vidéo publiée sur Instagram, vis-à-vis des nouvelles mesures restrictives dès leur annonce par le gouvernement lundi dernier.

M.F.