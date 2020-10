Mesures restrictives à Casablanca: on ne badine pas avec les contrevenants

Les autorités locales de Casablanca ont mené mardi soir des rondes pour vérifier le respect du couvre-feu instauré dans la ville en vue de circonscrire la propagation du Coronavirus.

Le Site info a suivi les rondes qui arpentaient les avenues et rues du quartier Sbata et contrôlaient les cafés qui restaient ouverts après 20h mais aussi les marchands ambulants et les commerces qui ne respectent pas les gestes barrière. Plusieurs personnes ont ainsi été interpellées pour non-respect des mesures préventives.

A noter que dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire national, le gouvernement a décidé le 1er octobre de maintenir pour 14 jours supplémentaires les mesures de restrictions en vigueur depuis le 7 septembre dans la préfecture de Casablanca. Hormis la réouverture des établissements scolaires à partir du 5 octobre, toutes les autres mesures ont été maintenues, telles le couvre-feu de 22h à 5h00, la fermeture de toutes les issues de la ville, l’imposition de la condition de présenter une autorisation spéciale pour toute entrée ou sortie, la fermeture des marchés de proximité à 15h00, la fermeture des cafés et des commerces à 20h00 et la fermeture des restaurants à 21h00.

S.Z.