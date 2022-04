Mesures préventives pour les voyageurs: les précisions de Baitas

Les voyageurs par voie maritime peuvent effectuer un test PCR ou présenter le pass-vaccinal, a indiqué jeudi à Rabat le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Le gouvernement n’hésite pas à assouplir les mesures préventives anti-covid lorsque « les conditions nécessaires sont réunies », a dit M. Baitas lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement.

En effet, le gouvernement interagit avec les restrictions anti-covid en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique nationale et internationale, a assuré M. Baitas, notant que l’assouplissement de ces mesures demeure nécessaire pour doper la relance économique et garantir la liberté de mouvement des citoyens.

Dans le cadre du rétablissement des liaisons maritimes entre le Maroc et l’Espagne, les compagnies maritimes avaient repris mardi leurs services passagers entre les ports marocains de Tanger Med et de Tanger ville et les ports espagnols d’Algesiras et de Tarifa.

MA