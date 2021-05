Mesures Covid-19: l’ONDA a fait une nouvelle annonce

L’Office national des aéroports (ONDA) a annoncé, ce mercredi, un ensemble de mesures strictes qui vont être imposées aux voyageurs en provenance de trois pays.

En effet, à partir du 05/05/2021, tous les passagers en provenance d’Abu dhabi et de Dubaï (Emirats Arabes Unis), de Doha (Qatar) et de Manama (Bahreïn) doivent présenter un test PCR négatif ne dépassant pas 72 heures, puis passer un contrôle médical et un test de dépistage rapide à l’arrivée. En cas de test positif, les passagers seront mis en quarantaine dans un hôpital désigné.

Pour rappel, le Maroc avait décidé de prolonger la suspension des vols de et vers 54 pays à cause du contexte sanitaire. Les vols en provenance et à destination des pays mentionnés ci-dessous sont maintenus suspendus jusqu’à nouvel ordre. Il s’agit de la Tunisie, l’Albanie, la Bulgarie, Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Luxembourg, Malte, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Argentine, la Bosnie-Herzégovine, le Botswana, le Cameroun, la Croatie, le Mozambique, la France, l’Espagne.la Pologne, la Norvège, la Finlande, la Grèce, le Liban, le Koweït , l’Algérie, l’Égypte, l’Italie, la Belgique, la Turquie, la Suisse, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Suède, l’Ukraine, la République Tchèque, l’Australie, l’Irlande, le Brésil, la Nouvelle Zélande, le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud, le Danemark, le Mali, le Ghana, la République démocratique du Congo, la Guinée-Conakry, la Libye et l’Inde.

K.Z.