Mesures anti-covid: les plages où la baignade sera autorisée dans le Nord du Maroc

Sur les réseaux sociaux, une circulaire du wali de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a eu un grand écho auprès des internautes, en général, et des potentiels estivants qui préfèrent passer leurs vacances au Nord du Royaume, en particulier.

Cette circulaire, dont Le Site info détient copie, annonce que la saison estivale débutera le 1er juillet prochain et prendra fin le 15 septembre. La baignade sera autorisée aux nombreuses plages méditerranéennes et atlantiques suivantes: Malabata, Mrissat, Jbila, Ba Kacem, Achakar, Chams, Merkala, Sidi Kacem, Forêt diplomatique, Houara, Sidi Mghait, Rmilet, ainsi que les plages d’Assilah et celle du Complexe bleu.

La surveillance sera assurée de 8 heures du main à 19H, pendant la saison estivale, sur ces plages qui possèdent toutes les conditions nécessaires permettant baignade et randonnée, explique la circulaire du wali de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Cependant, la même source assure que le respect des mesures préventives et sanitaires sera de rigueur dans toutes ces plages. Ainsi, à l’exception des familles, les rassemblements des estivants seront interdits de crainte de la propagation et de la transmission de la covid-19 et de ses nouveaux variants.

A.Z.