Mesures anti-covid au Maroc: un expert lance un appel aux autorités

Azeddine El Ibrahimi a indiqué que la situation épidémiologique au Maroc est actuellement stable, d’après les nombres de cas de covid-19 et de décès enregistrés quotidiennement.

Dans un post sur Facebook, le directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat a affirmé que suite à cette amélioration, les autorités sont appelées à assouplir les mesures restrictives après le Ramadan. Pour le professeur, les mosquées doivent rouvrir pour accueillir les 5 prières et poursuivre le programme de lutte contre l’analphabétisme. Pr. El Ibrahim a également assuré que les cafés et les restaurants devront avoir l’autorisation d’ouvris plus longtemps, ce qui compensera les pertes engendrées par la crise sanitaire.

Pour rappel, Un total de 58 nouveaux cas d’infection au coronavirus et de 232 guérisons a été enregistré au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé lundi le ministère de la Santé.

Le nombre des personnes vaccinées à ce jour (1ère dose) a atteint 5.726.928, indique le ministère dans son bulletin quotidien sur la situation de la Covid-19, relevant que les personnes qui ont été complètement vaccinées (1ère et 2ème doses) sont au nombre de 4.404.867.

Ce nouveau bilan porte à 513.922 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé en mars 2020, tandis que le nombre des personnes rétablies est passé à 501.146, soit un taux de guérison de 97,5%, précise le ministère dans son bulletin quotidien sur la situation de la Covid-19.

H.M.