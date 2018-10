Le message du roi Mohammed VI aux parlementaires

Le roi Mohammed VI a appelé les élus à prendre part “activement” à la dynamique de réforme que connaît le Royaume.

“Que vous releviez de la majorité ou de l’opposition parlementaire, vous avez, plus spécifiquement, la noble et lourde charge de prendre part activement à la dynamique de réforme que connait notre pays », a indiqué le Souverain dans un Discours devant les membres des deux Chambres du Parlement à l’occasion de l’ouverture, vendredi, de la première session de la troisième année législative de la 10ème Législature.

Dans ce contexte, le roi a souligné que l’exécution des orientations et des mesures, notamment énoncées dans le Discours du Trône et celui de l’Anniversaire du 20 Août, “nécessite une mobilisation générale et un travail collectif”, mettant l’accent sur l’impératif pour chacun d’”assumer pleinement le rôle qui lui incombe, dans le respect des différences d’appréciation et des convictions des uns et des autres”.

Après avoir relevé que cette année législative s’amorce à un moment où “responsabilité et travail sérieux” sont érigés en mots d’ordre, le Souverain a fait noter qu’au sein de cette “honorable institution”, les parlementaires forment une “seule et même famille, soudée et cohérente”.

En définitive, a relevé le roi, “il y a un seul intérêt national et les mêmes défis. Pour tous, ce qui importe par-dessus tout, c’est le produit de votre effort collégial”.

“Nous sommes soucieux d’accompagner les formations politiques, par une incitation à rénover leurs méthodes de travail dans le but de rehausser la performance des partis et, in fine, d’améliorer la qualité des législations et des politiques publiques”, a dit le Souverain, appelant à une “augmentation du soutien public accordé aux partis, en veillant à ce qu’ils en allouent une fraction aux compétences qu’ils mobilisent pour des missions de réflexion, d’analyse et d’innovation”.

Dans Son discours, le roi a affirmé que la mobilisation nationale et le travail collectif demandent un “climat sain et une solidarité renforcée entre les différentes franges de la société”, précisant que c’est précisément l’objectif escompté par l’adoption de réformes, de mesures économiques et sociales visant à améliorer les conditions du vivre-ensemble en faveur de tous les Marocains et à réduire les inégalités sociales et spatiales.

Le Maroc, a souligné le Souverain, restera une “terre où prévalent la solidarité et la cohésion au sein de chaque famille, à l’intérieur de chaque quartier, et, au-delà, à l’échelle de toute une société”, assurant que les “liens d’unité et de cohésion entre les Marocains ne se limitent pas à l’aspect extérieur”, ils puisent, au-delà, dans les “valeurs de fraternité et de concorde, si profondément enracinées dans les cœurs, et dans l’esprit de solidarité qui les unit dans les heures fastes comme dans les épreuves difficiles”.

Pour raffermir ces liens “indéfectibles qui unissent les Marocains depuis toujours”, le roi a indiqué que des politiques sociales efficaces seront adoptées pour faciliter et encourager toute initiative solidaire, à quelque niveau que ce soit.

A cet effet, le Souverain a appelé à une “simplification des procédures susceptibles d’encourager les différentes formes de dons, d’actions bénévoles et d’œuvres caritatives et d’appuyer initiatives sociales et entreprises citoyennes”, mettant l’accent sur la nécessité de mettre en place de “nouveaux mécanismes susceptibles de renforcer la contribution du secteur privé dans la promotion du Social, et de l’inciter à prendre une part active dans l’amélioration des prestations offertes aux citoyens”.

“Cette contribution doit se faire aussi bien dans le cadre de la Responsabilité Sociétale des Entreprises qu’à travers le lancement de Partenariats Public-Privé dans le domaine social”, a relevé le Souverain.

S.L. avec MAP