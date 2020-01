Message du roi Mohammed VI au roi Felipe d’Espagne

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au roi Felipe VI d’Espagne à l’occasion de son anniversaire. Dans ce message, le roi exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé, de bonheur et de quiétude au Souverain espagnol.

Le roi fait part également à cette occasion de sa profonde considération aux liens d’amitié solides et d’estime mutuelle unissant les deux Chefs d’État et les deux Familles Royales, et aux relations distinguées liant les deux peuples voisins, basées sur la coopération, la solidarité et le bon voisinage.

S.L. (avec MAP)