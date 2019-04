Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au roi Carl Gustav XVI de Suède, à l’occasion de son anniversaire.

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de quiétude au Roi Gustav et de davantage de progrès et de prospérité au peuple suédois ami.

S.L. (avec MAP)