Message du roi Mohammed VI au roi de Malaisie

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au roi de Malaisie, Abdullah Sultan Ahmad Shah, à l’occasion de la Fête de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au roi de Malaisie et à son illustre Famille Royale et de davantage de progrès et de prospérité au peuple malaisien.

Tout en saluant les progrès accomplis par la Malaisie dans différents domaines, le roi se réjouit des relations fraternelles et de l’estime mutuelle qui lient les deux peuples et auxquelles le Royaume du Maroc accorde un intérêt particulier pour les traduire en une coopération étroite et fructueuse qui sert les intérêts communs des deux pays frères et qui contribue à la consolidation de la solidarité Sud-Sud.

S.L. (avec MAP)