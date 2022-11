Message du roi Mohammed VI au président turc après l’attaque d’Istanbul

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, suite à l’attaque terroriste ayant visé la place Taksim au centre d’Istanbul, faisant plusieurs victimes innocentes.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction et condamnation la nouvelle de cette attaque terroriste ignoble, exprimant au président Erdogan, et à travers lui, aux familles éplorées et au peuple turc dans son ensemble Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion et de solidarité.

SM le Roi implore le Tout-Puissant d’accorder patience et réconfort au président et au peuple turcs et prompt rétablissement aux blessés.

Réitérant Sa ferme condamnation de cette agression lâche, SM le Roi réaffirme à M. Erdogan la solidarité du Royaume du Maroc avec le peuple turc frère et sa dénonciation de toutes les formes de terrorisme ignoble qui vise la sécurité et la vie des citoyens et qui est rejeté par toutes les valeurs humaines universelles.

IH