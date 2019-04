Message du roi Mohammed VI au président togolais

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République togolaise, Faure Essozimna Gnassingbé, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, le roi exprime ses sincères félicitations et Ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur au Président Gnassingbé et de davantage de progrès et de prospérité au peuple togolais frère. Le Souverain se félicite, à cette occasion, du fait que le Royaume du Maroc et la République togolaise, unis par des liens séculaires de fraternité et de solidarité, ont su conférer une dynamique exemplaire à leurs relations dans des domaines multiples.

Le Souverain fait part, dans ce sens, de sa détermination à œuvrer, de concert avec Gnassingbé, en vue de hisser ces relations au niveau d’un partenariat multidimensionnel gagnant-gagnant, au bénéfice des deux peuples frères et au service de l’unité, du développement et de la prospérité du continent africain.

S.L. (avec MAP)