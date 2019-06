Message du roi Mohammed VI au président du Portugal

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime au président de la République du Portugal, ses sincères félicitations et ses vœux de progrès et prospérité au peuple portugais.

“Le partenariat maroco-portugais, fort des liens d’amitié et d’estime mutuelle qui unissent les deux pays, ne cesse de se raffermir et de s’approfondir, réaffirmant sa détermination à poursuivre l’action commune en vue de renforcer encore les relations de coopération, pour le plus grand bien des deux peuples.”, écrit le Souverain dans ce message.

S.L. (avec MAP)