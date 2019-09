Message du roi Mohammed VI au président du Brésil

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République fédérale du Brésil, Jair Bolsonaro, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain fait part de ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé, de bonheur et de quiétude au Président brésilien et de davantage de progrès et de prospérité au peuple brésilien ami. Le roi saisit également cette occasion pour exprimer sa grande satisfaction des relations d’amitié profonde et d’estime mutuelle unissant les deux pays, réitérant, dans ce cadre, sa ferme détermination à donner un nouvel élan à la coopération fructueuse entre le Royaume du Maroc et la République Fédérative du Brésil, tout en hissant le partenariat maroco-brésilien au niveau des attentes mutuelles.

S.L. (avec MAP)