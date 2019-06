Message du roi Mohammed VI au président de Djibouti

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, le roi exprime à Guelleh ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple djiboutien.

Le roi se félicite à cette occasion des relations existant entre le Royaume du Maroc et la République de Djibouti basées sur l’estime mutuelle et la coopération fructueuse, réaffirmant sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le Président Guelleh pour raffermir ces relations et les hisser au niveau des aspirations des deux peuples frères.

S.L. (avec MAP)