Message du roi Mohammed VI au pape François

Le roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations au pape François à l’occasion du septième anniversaire de son pontificat.

Dans ce message, le Souverain exprime au pape François ses vives félicitations et ses sincères vœux de santé.

Le roi se félicite, à cette occasion, des relations distinguées unissant le Royaume du Maroc et la Cité du Vatican, portées par “notre détermination commune à les hisser pour notre bien mutuel” et “contribuer à la consécration des hautes valeurs humaines fondées sur la coopération, la solidarité et la coexistence et à la dissémination de la culture du dialogue, de la paix et de la compréhension entre différents peuples et cultures”.

S.L. (avec MAP)