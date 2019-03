Message du roi Mohammed VI après le crash d’Ethiopian Airlines

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la Présidente de la République Démocratique Fédérale d’Éthiopie, Sahle-Work Zewde, suite au crash d’un avion d’Ethiopian Airlines qui a fait plusieurs victimes.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime, en son nom propre et en celui du peuple marocain, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion à Sahle-Work et, à travers elle, aux familles des victimes et au peuple éthiopien frère, souhaitant à la Présidente éthiopienne et aux proches des victimes patience et réconfort.

Rappelons que deux Marocains figurent parmi les victimes du crash, dimanche, d’un Boeing 737 d’Ethiopian Airlines qui effectuait la liaison Addis-Abeba – Nairobi avec 157 personnes à bord qui ont toutes péri dans ce crash, rapporte l’agence officielle éthiopienne de presse ENA.

Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a mis en place une cellule de crise au niveau de la Direction des affaires consulaires et sociales pour suivre la situation avec les autorités éthiopiennes.

Parmi les victimes figurent aussi 32 Kényans, 9 Éthiopiens, 3 Australiens, 1 Belge, 18 Canadiens, 8 Chinois, 5 Néerlandais, 1 Djiboutien, 6 Egyptiens, 2 Espagnols, 7 Français, 7 Anglais, 1 Indonésien, 2 Israéliens, 4 Indiens, 1 Irlandais, 8 Italiens, 1 Mozambicain, 1 Norvégien, 2 Polonais, 3 Russes, 1 Rwandais, 1 Saoudien, 1 Soudanais, 1 Somalien, 1 Serbe, 4 Slovaques, 3 suédois, 1 Togolais, 1 Ougandais, 8 Américains, 1 Yéménite, 1 Népalais, 1 Nigérian et 2 sans identités, selon une liste publiée par ENA.

Aucun des 149 passagers et 8 membres d’équipage à bord n’a survécu au crash du Boeing 737 qui assurait la liaison Addis-Abeba-Nairobi. L’appareil a été réceptionné en novembre 2018, selon ENA.

Le Boeing 737 d’Ethiopian Airlines qui effectuait un vol régulier à destination de Nairobi, s’est écrasés 6 minutes après son décollage de l’aéroport d’Addis-Abeba près de Bishoftu à 60 km de la capitale, avait précisé l’agence ENA qui cite le bureau du Premier ministre.

Deux centres d’urgence ont été installés à l’aéroport international Jomo Kenyatta à Nairobi pour assister les amis et les familles des passagers qui ont péri dans le crash, dimanche matin, du Boeing de la compagnie Ethiopian Airlines, a déclaré le secrétaire du Cabinet (ministre) des Transports, James Macharia.

