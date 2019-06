Message du roi Mohammed VI à Vladimir Poutine

Le roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations au Président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations à Poutine et ses vœux pour davantage de progrès et de prospérité au peuple russe.

Le roi se félicite, à cette occasion, des relations d’amitié solide et de coopération fructueuse et multidimensionnelle unissant le Royaume du Maroc et la Fédération de Russie, réaffirmant sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le Président russe pour préserver la dynamique continue qui marque les relations bilatérales et pour les renforcer dans tous les domaines, en consécration des ambitions de la Déclaration du partenariat stratégique approfondi conclue entre les deux pays.

S.L. (avec MAP)