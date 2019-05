Message du roi Mohammed VI à l’empereur du Japon

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l’empereur Naruhito du Japon, à l’occasion de son accession au trône.

En cette heureuse occasion, marquant le début de l’ère “Reiwa”, le roi exprime ses chaleureuses félicitations à l’Empereur Naruhito, lui souhaitant plein succès dans son action pour conduire le peuple japonais vers davantage de progrès et de prospérité.

Le Souverain exprime, par la même occasion, son appréciation des liens étroits d’amitié et d’estime mutuelle unissant les deux familles royales, et des relations solides de coopération et de solidarité agissante entre le Maroc et le Japon.

Le roi fait part, également, de sa détermination à œuvrer, de concert avec l’Empereur Naruhito, pour maintenir et consolider les relations spéciales entre le Maroc et le Japon, au service des intérêts des deux peuples.

S.L. (avec MAP)