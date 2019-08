Message du roi Mohammed VI à la présidente de Singapour

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à la présidente de la république de Singapour Halimah Yacob, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime ses sincères félicitations et vœux de santé, de bonheur et de quiétude à Yacob et de davantage de progrès et de prospérité au peuple de Singapour.

Le roi saisit également cette occasion pour se féliciter des liens d’amitié et d’estime mutuelle unissant les deux pays, réitérant la détermination du Royaume du Maroc à renforcer les relations de coopération fructueuse le liant à la république de Singapour et à les hisser au niveau des aspirations des deux peuples amis.

S.L. (avec MAP)