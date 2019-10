Message du roi Mohammed VI à la Mère des Emirats Arabes Unis

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à Son Altesse Cheikha Fatima bint Mubarak, Mère des Emirats Arabes Unis, suite au décès de feu Suhail bin Mubarak Al Ketbi.

Fatima bint Mubarak Al Ketbi est la troisième épouse de Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, fondateur et premier président des Émirats, et dernier émir d’Abou Dhabi. Elle est considérée comme la Mère des sheikhs et la Mère des EAU.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris “avec une grande tristesse la disparition de votre frère feu Suhail bin Mubarak Al Ketbi”, implorant Dieu d’accueillir le défunt dans Son vaste paradis parmi les serviteurs vertueux.

En cette triste circonstance, le Roi exprime à Son Altesse, et à travers elle, à l’ensemble de son illustre famille princière, ainsi qu’aux proches du regretté, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à cette perte cruelle, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort et d’entourer le défunt de Sa miséricorde et de le rétribuer amplement pour ses oeuvres louables.

Le Souverain implore le Tout-Puissant de préserver Son Altesse et l’illustre famille princière et de lui accorder santé et longue vie sous la conduite de SA Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, Président de l’Etat des Emirats Arabes Unis.