Message du roi Mohammed VI à George Weah

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Liberia, George Weah à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, le roi exprime à Georage Weah ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur et de davantage de progrès et de prospérité au peuple libérien.

Exprimant Sa grande satisfaction des relations distinguées entre les deux pays, lesquelles sont basées sur les liens d’amitié et de fraternité entre les deux peuples, le Souverain réitère Sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président du Liberia pour promouvoir les liens bilatéraux et raffermir la vision commune des deux pays en faveur d’une coopération dynamique et mutuellement bénéfique.