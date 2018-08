Message du président portugais au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa, à l’occasion de la Fête du Trône.

Dans ce message, Rebelo de Sousa exprime, au nom du peuple portugais et en son nom propre, ses chaleureuses félicitations et ses vœux les plus sincères de bien-être au Souverain et de progrès et de prospérité au peuple marocain.

Le président portugais saisit également cette occasion pour assurer au roi de son engagement personnel pour la consolidation des liens d’amitié et de coopération entre le Portugal et le Maroc dans l’intérêt mutuel des deux pays et des deux peuples.