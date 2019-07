Message d’Erdogan au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, à l’occasion de la Fête du Trône.

Dans ce message, le président Erdogan exprime, en son nom personnel et en celui du peuple turc, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur pour le Souverain et de prospérité et de bien être pour le peuple marocain ami et frère.

Le président turc se réjouit du rôle assumé par le Royaume, sous la conduite éclairée du roi, en tant qu’acteur de paix et de stabilité dans sa région, tout en renforçant sa position privilégiée au sein du monde musulman.

Erdogan a également saisi cette opportunité pour exprimer son désir le plus sincère de renforcer et de porter avec détermination vers l’avenir les relations d’amitié et de fraternité entre le Maroc et la Turquie ainsi que les liens forts entre les deux peuples, qui sont enracinés dans l’histoire.

S.L. (avec MAP)