Mésaventure d’une Italienne près de Marrakech

Une ressortissante italienne a eu une terrible mésaventure à Kelaât Sraghna, près de Marrakech. Selon le quotidien Al Massae, la jeune femme a été détenue pendant plusieurs jours par une famille après avoir refusé d’épouser leur fils.

L’histoire a commencé lorsqu’une Marocaine résidant en Italie a attiré la victime et lui a proposé d’épouser son frère en contrepartie de 5000 euros. Au chômage, ce dernier voulait contracter un mariage blanc qui lui facilitera l’obtention des papiers de résidence.

La ressortissante a accepté l’offre et s’est rendue en novembre dernier au Maroc avant que ce projet ne se transforme en véritable cauchemar. Elle a été détenue pendant plusieurs jours par le jeune homme, sa mère et sa sœur lorsqu’elle est revenue sur sa décision à cause d’un désaccord autour du prix de l’adoul.

Pour échapper à cet enfer, la jeune femme s’est jetée du balcon de l’appartement et a eu une fracture au niveau de la jambe droite. Le mis en cause a finalement été arrêté et placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire. Il sera traduit dans les prochains jours devant la Cour d’appel de Marrakech.

N.M.