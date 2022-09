Meriem Hussein évoque les problèmes conjugaux de Dounia Batma

Meriem Hussein s’est exprimé au sujet du différend opposant Dounia Batma à son mari, le producteur bahreini Mohamed Al Turk.

Dans une déclaration à la presse, la chanteuse marocaine a indiqué que les problèmes conjugaux surviennent à cause de la surexposition de la relation du couple sur les réseaux sociaux. «Je parle en connaissance de cause. J’avais commis l’erreur d’exposer mon couple et je l’ai finalement regretté. Les gens n’ont pas appris de mes erreurs», a-t-elle indiqué.

Meriem Hussein a exprimé, à cette occasion, son soutien à Dounia Batma, souhaitant que la chanteuse et son mari règlent leurs problèmes conjugaux pour le bien de leurs filles.

H.M.