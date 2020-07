Mère de jumeaux, Safae Hbirkou partage une belle vidéo avec ses fans

L’actrice Safaa Hbirkou a annoncé, vendredi soir, avoir donné naissance le 14 juillet à des jumeaux , une fille et un garçon. Les nouveaux nés portent les noms de «Nael» et «Nelia». L’actrice s’est exprimée à travers une vidéo publiée sur sa chaîne officielle YouTube et est revenue sur les moments les plus forts de sa grossesse et de son accouchement

Safae a également évoqué les complications qu’elle a eues pendant sa grossesse et l’accouchement en urgence décidé par son gynécologue afin de sauver les bébés.

L’actrice a reçu , par ailleurs, plusieurs messages de félicitations de la part de ses amis et de ses fans via les réseaux sociaux.

S.L.