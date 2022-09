Ménage à domicile: ce que proposent les agences spécialisées au Maroc

Plus besoin de faire appel aux intermédiaires traditionnels pour bénéficier des services d’une aide ménagère. Des entreprises spécialisées se sont positionnées sur ce créneau en plein essor. La capacité d’adaptation aux exigences et la disponibilité sont des atouts qui font la différence.

Le sujet préoccupe la grande majorité de Marocains: trouver la perle rare, cette aide domestique qui assure une prestation irréprochable, tout en étant «digne de confiance». Deux critères déterminants dans la recherche de ce type de profils, qui rendent encore plus difficile la quête des ménages et qui pèsent de tout leur poids sur la balance de la contrepartie financière. Soulignons, par ailleurs, que cette activité a son propre «mercato», qui s’ouvre pendant les périodes de fêtes ou au lendemain des vacances.

Auparavant, cette niche était l’apanage des fameux «semsars», qui officiaient entre les familles et les aides ménagères. Depuis, tout une filière est née, modernisant cette intermédiation jusqu’à même proposer une offre digitale. Des entreprises exercent aujourd’hui cette activité, où le crédo se doit d’être celui de la confiance, l’hygiène et la minutie.

Prestations chronométrées

Aujourd’hui, ce créneau prend bien eu égard au nombre d’agences qui opèrent dans le secteur à l’échelle nationale, voire pour certaines, au niveau continental. Bien qu’au Maroc, aucune étude n’est disponible pour quantifier ce que vaut réellement le marché, économiquement parlant, la demande semble évoluer, à en croire les professionnels qui diversifient leurs prestations pour répondre aux exigences.

En effet, c’est à l’européenne que le service fonctionne. Fini le temps où une femme de ménage était recrutée au forfait, abstraction faite du volume d’heures travaillées. Un tour d’horizon dans le secteur nous révèle que la prestation chronométrée prend de plus en plus le dessus, du moins pour les prestations journalières. De surcroît, lorsqu’on passe via agence d’intermédiation, les tâches à effectuer sont prédéfinies à l’avance, car c’est cela qui déterminera le volume de la facture. Attention, donc, il ne faut s’en tenir qu’au service sollicité ! Grand ménage, petit ménage, repassage, ménage, déménagement et même auxiliaire de vie ou encore baby setting, sont les principales prestations proposées.

D’autres services sont rajoutées à la panoplie en fonction du besoin, comme par exemple, le nettoyage à sec des canapés, matelas, fauteuils et tapis, qui représente une nouvelle tendance introduite au Maroc. Et pour plus de crédibilité, tous les détails -concernant aussi bien la tâche à accomplir que les produits utilisés ainsi que le transport- sont dûment mentionnés sur le site du prestataire. En un clic, la prise de rendez-vous est effectuée. Pour attirer davantage de clients, la disponibilité demeure un atout non négligeable. Bon nombre d’agences offrent des services le week-end et gardent même le contact ouvert avec leurs conseillers, via WhatsApp.