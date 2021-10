Menacée d’expulsion de son domicile, l’actrice Majda Aznag lance un SOS (VIDEO)

La comédienne marocaine, Majda Aznag, originaire de la ville ocre, a révélé qu’elle vit d’énormes difficultés pécuniaires et qu’elle est sous la menace d’expulsion de son domicile, au cas où elle n’honorerait pas les traites mensuelles.

Dans l’incapacité donc de s’acquitter desdites traites mensuelles de son domicile qu’elle avait acheté à crédit depuis des années, Majda Aznag a lancé un appel aux mécènes et autres bienfaiteurs de lui porter soutien et assistance afin qu’elle échappe à l’évacuation de son domicile et, ainsi, lui éviter une clochardisation probable, à cause de sa crise financière.

Via sa page officielle Facebook, l’actrice a expliqué qu’elle n’avait auparavant pas de problèmes d’argent et qu’elle menait une vie des plus normales et subvenait aisément aux besoins familiaux. « Mais depuis deux ans, tout cela a été chamboulé et j’ai tout perdu. Je risque aussi de perdre ma maison car une plainte a été déposée à mon encontre pour non-paiement des traites mensuelles. Y a-t-il quelqu’un qui puisse m’aider, peu ou prou? Si oui, ‘mrahba!’. Je n’ai eu recours à cet appel que parce que c’est la seule solution qui me reste (…)! », a écrit Majda Aznag.

A.A.