Mémorial de l’Holocauste à Marrakech? Les autorités réagissent

Depuis quelques jours, de nombreux sites électroniques annoncent la construction d’un mémorial de l’Holocauste dans la région de Marrakech. Des Allemands auraient mis en place ce projet depuis un an, pour la mémoire des juifs tués durant la seconde guerre mondiale.

Et ce n’est pas tout. Ce mémorial est même censé rendre hommage aux juifs de la communauté gay tués dans les camps de concentration. La construction devait être assurée par l’ONG Pixel Helper, précisent des médias marocains et étrangers.

Mais “les informations véhiculées par certains sites électroniques et sur des réseaux sociaux au sujet de l’établissement d’un projet par un ressortissant étranger comprenant un musée et plusieurs installations ainsi qu’un mémorial sous forme de tableaux artistiques, dans la commune Ait Faska, (province d’Al Haouz), sont dénuées de tout fondement”, ont indiqué les autorités locales de la province d’Al Haouz ce lundi.

“Les services compétents dans cette province n’ont accordé aucune autorisation pour l’établissement d’un projet de ce genre”, précisent les mêmes sources. “L’établissement d’un tel projet obéit aux procédures réglementaires et requiert l’obtention des autorisations administratives en vigueur”, ajoutent les mêmes sources. Ceci voudrait donc dire que les principaux initiateurs du projet n’ont pas eu d’autorisation pour un tel projet et qu’ils vont devoir s’expliquer auprès des autorités. D’autant plus qu’un appel aux dons a visiblement été lancé sur les réseaux sociaux.

S.L.

Avec le Mémorial de la Shoah, le Maroc veut reconstituer sa mémoire juive

►►https://t.co/SkTJhDCQMl pic.twitter.com/bvjwbAvIEl — i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) 14 novembre 2016