Melilla: de l’eau dans le gaz entre le Maroc et l’Espagne

Le communiqué a également ajouté que cet acte est “totalement contraire aux principes du Traité d’amitié, de voisinage et de coopération que le Maroc et l’Espagne ont signé en 1991”, ajoutant que le passage de Bni Nssar est “un carrefour commercial servant les intérêts économiques des deux pays”.

