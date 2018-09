Melilla au bord de l’asphyxie économique

Selon Al Massae, la décision du Royaume de fermer sa frontière commerciale avec Melilla a également causé un taux hallucinant de chômage, puisque des centaines de Marocains et d’Espagnols se sont retrouvés sans emploi à Sebta et Melilla.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK