Meknès: une affaire de falsification éclate dans un arrondissement de police

Le suspect a été soumis à une enquête judiciaire pour élucider les tenants et aboutissants de la falsification de ce document administratif et dévoiler les mobiles de ces actes criminels, a précisé la DGSN.

Selon la DGSN, les premières informations révèlent que le fonctionnaire avait établi un certificat de résidence falsifié au profit d’une dame qu’il voulait épouser, comportant un numéro de série erroné et des données de résidence falsifiées, et ce pour avoir une carte d’identité nationale dans un lieu de résidence qui n’est pas vrai.