Meknès: un malfrat blesse un imam, la police intervient

Dans un communiqué, la DGSN indique que le mis en cause était entré dans un état d’agitation extrême à cause d’un différend l’ayant opposé à un veilleur de nuit avant de blesser, à l’aide d’un canif en sa possession, deux personnes, dont l’imam d’une mosquée, qui tentaient de mettre un terme à la dispute, précisant que les deux victimes ont été atteintes de blessures et de contusions superficielles.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK