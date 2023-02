Meknès: un bus percute un panneau publicitaire, plusieurs blessés

Un bus de transport public a percuté, dimanche, un panneau publicitaire dans l’une des avenues de Meknès.

Selon des sources concordantes, le véhicule roulait doucement avant que le conducteur ne perde le contrôle du volant à cause des fortes pluies qui se sont abattues sur la ville et percute le panneau. En plus des dégâts matériels enregistrés, plusieurs passagers ont été légèrement blessés et transportés à l’hôpital Mohammed V pour recevoir les soins nécessaires. Ils ont été autorisés, par la suite, à quitter l’établissement hospitalier vu leur état stable.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

H.M.