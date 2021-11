Meknès: les techniciens de santé manifestent pour une revalorisation (PHOTOS)

Des dizaines de techniciens de santé et des cadres du ministère de la Santé et de la Protection sociale ont organisé une manifestation, ce mardi matin, devant la Délégation de la ville de Meknès.

Ceci, en protestation contre le déni du ministère de tutelle, selon eux, concernant leurs légitimes revendications et doléances et, aussi, pour le fait que le projet de la fonction publique de la santé soit mis au placard et que tout dialogue à son sujet soit évité avec et par les responsables du Département de Khalid Ait Taleb.

Dans ce sillage, Ayoub Naciri, membre de la Coordination des techniciens du ministère de la Santé et de la Protection sociale, a déclaré à Le Site info: « Nous sommes venus aujourd’hui afin de participer à ces sit-in protestataire devant les institutions sanitaires et devant les Délégations de toutes les provinces du Royaume, à partir de 11 heures de ce mardi ».

Et d’ajouter que les manifestants sont aujourd’hui devant la Délégation du ministère de la Santé et de la Protection sociale de Meknès pour exprimer « notre refus total de l’injustice perpétrée contre les acquis des cadres sanitaires. Et ce, a souligné Ayoub Naciri, « car nous constituons un seul corps et nous refusons toute ingérence ».

De même que notre interlocuteur a considéré que les sit-in organisés ont été couronnés du succès escompté dans toutes les provinces du Maroc. Ce qui signifie, sans conteste, la cohésion de tous les personnels sanitaires et leur adhésion au service des intérêts des citoyens, a-t-il conclu avec grande satisfaction.

L.A.