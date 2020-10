Meknès: le cri du cœur d’une adolescente SDF

Une jeune adolescente, sans domicile fixe, a appelé les bienfaiteurs à venir à son secours et l’aider à louer une chambre pour la sauver de la cruauté de la rue.

« Je vais chez mon père, il me chasse. Je vais chez ma mère, elle ne veut pas de moi », nous a assuré cette jeune fille, nommée Sanaa, qui vit dans la rue à Meknès depuis un bon moment après le décès de sa grand-mère. « Je ne connais même pas mon âge, je veux juste qu’on m’aide et qu’on me sauve de la rue. Je suis fatiguée de vivre dans la rue, a-t-elle lancé.

Une petite chambre lui serait d’un grand secours et l’abriterait contre les monstres de la rue. Nous mettons son numéro à la disposition des personnes qui voudraient l’aider 0772056249

S.Z.