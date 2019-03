Meknès: la vidéo d’un meurtre choque la Toile

Meknès a été secouée vendredi 1er mars par un sordide meurtre. Au quartier Al Borj, un jeune homme a été égorgé. Un drame qui a plongé les habitants dans un profond désarroi.

Selon une source de Le Site info, le corps sans vie de la victime, baignant dans son sang, a été retrouvé par des riverains sur la voie publique.

Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame et une enquête a été ouverte pour déterminer les tenants et les aboutissants de ce crime et identifier les coupables. Une vidéo montrant le cadavre a d’ailleurs été largement diffusée sur la Toile.

S.L.