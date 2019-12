Meknès: la vidéo de deux hommes en pleins ébats sexuels choque la Toile

Depuis quelques heures, la vidéo de deux hommes en pleins ébats sexuels dans un appartement à Meknès circule sur la Toile.

Sur cet extrait de 20 secondes, un quadragénaire et un homme plus jeune entretiennent un rapport sexuel et ce dernier n’oppose aucune résistance. Il s’agirait, d’après les internautes, de deux entrepreneurs bien connus à Meknès, précisant que la vidéo a été filmée dans un appartement de la ville. Une troisième personne était également présente et s’est chargée de filmer leurs ébats.

Sur la Toile, la colère est à son comble et plusieurs internautes ont exprimé leur exaspération après la diffusion de cette vidéo. Ils ont également pointé du doigt le quadragénaire qui, selon eux, n’a même pas pris la peine de cacher son visage pendant ‘l’acte.

K.Z.